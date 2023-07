Radlerin Sonntag, 23.07.2023 | 13:59 Uhr

Am besten alles verbieten: nicht in die Natur gehen, da gibt es Zecken, keine Fenster öffnen, es können Mücken hereinkommen, beide können nette Krankheitserreger übertragen. Komisch, dass wir uns als Kinder oder beim Zelten nichts eingefangen haben. Dass man Obst und Gemüse abwäscht, sich die Hände wäscht etc. war früher mal selbstverständlich. Auch komisch, dass naturnahe mögliche Erreger schlimm sind, aber das alltägliche Umweltgift - Pestizide in der Nahrung, Medikamentenrückstände im Wasser, Nanoplastikpartikel unvermeidbar überall, Abgase in der Luft - in dem Kontext nicht so eine Rolle spielen. Aber die sind ja nicht ansteckend ; )