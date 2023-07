Das "Medium Magazin" hat in diesem Jahr eine junge Journalistin des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) als eine der "Top 30 bis 30" gekürt. Margarethe Neubauer wird in der aktuellen Ausgabe des Medium Magazins [mediummagazin.de] zu den "spannendsten journalistischen Talenten" des Landes gezählt.

Margarethe Neubauer, 29, ist studierte Literaturwissenschaftlerin und Linguistin. Sie hat auch einen Master in Europäischer Literatur. Im Rahmen ihres Bachelor- und Masterstudiums an der Berliner Humboldt-Universität knüpfte sie erste Kontakte in den Journalismus. Nach Praktika bei der Berliner Zeitung, rbb Kultur und dem Norddeutschen Rundfunk entschied sie sich, Journalistin zu werden.

"Es war jetzt insofern keine Überraschung, als ich schon vor ein paar Wochen einen Anruf bekommen habe", sagte Neubauer rbb|24. Sie habe seitdem nur Dichthalten müssen. "Am Anfang - nachdem ich den Anruf bekommen habe - war ich sehr überrascht. Im Oberstübchen setzten sich sofort einige Räder in Gang. Ich dachte: Oh Gott! Oh Gott! - auch weil ich recherchiert habe, wer in den vergangenen Jahren alles ausgezeichnet wurde. Ich dachte nur Wow, was sind das alles für krasse Leute - investigative Journalist:innen, knallharte Politik-Redakteure, Twitter-Legenden - und dann ich."

Sie habe einen Augenblick benötigt, um das sacken zu lassen. Dann aber setzte Freude bei ihr ein. "Das Besondere an dieser Liste ist auch, dass es keine Bestenliste als solches ist - Platz 1 bis 30. Es geht darum eine buntgemischte Auswahl zu zeigen, was es für junge Leute, junge Journalisten in Deutschland gibt. Ich finde diese bunte Auswahl gut und fühle mich geehrt, dass ich dabei sein darf", betonte die 29-Jährige.