Do 06.07.23 | 12:08 Uhr

Berlin und Brandenburg steht ein sehr heißes und sonniges Wochenende bevor. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll das Quecksilber am Sonntag auf 33 bis 35 Grad klettern.

Erste Vorboten seien bereits am Freitag zu verspüren, so der DWD weiter. Es werde viel Sonnenschein erwartet. Im Tagesverlauf könnten sich einzelne Quellwolken bilden, die sich am Abend wieder auflösten. Die Temperaturen sollen sich zwischen 26 und 30 Grad einpegeln.

Der Samstag fängt laut DWD an, wie der Freitag aufgehört hat: sonnig und trocken. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 29 und 33 Grad. Für eine leichte Brise soll schwacher Wind aus Ost bis Südost sorgen.

Der Temperatur-Peak wird in der Region am Sonntag mit bis zu 35 Grad erwartet.