Die Feuerwehr hat in Berlin-Charlottenburg am Dienstag fünf Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Vier der Anwohner in der Niebuhrstraße wurden über eine Drehleiter mit einem Korb in Sicherheit gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Laut Feuerwehr wurden sieben Menschen verletzt: Sechs erlitten eine Rauchgasvergiftung, ein Feuerwehrmann trug Verbrühungen davon. Die Feuerwehr war mit knapp 140 Kräften im Einsatz.