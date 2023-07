Bereits im März hatte der Hersteller von Ozempic, das Mainzer Unternehmen Novo Nordisk, in einem Informationsschreiben für Ärzte vor Lieferengpässen gewarnt. Auf Anfrage bestätigt Novo Nordisk den Mangel noch einmal und schreibt, dass die Nachfrage nach dem Medikament weltweit stärker als gedacht angestiegen sei. Obwohl das Pharmaunternehmen nach eigenen Angaben mehr liefert (und damit verkauft) als je zuvor, könne der Bedarf zeitweise nicht gedeckt werden. Das liegt augenscheinlich nicht an einem überraschend rasanten Anstieg von Diabetes-Erkrankungen, sondern vor allem an einem Nebeneffekt von Ozempic: dem Abnehmen.

Eine erste Maßnahme, um der Ozempic-Knappheit entgegen zu wirken, wurde bereits ergriffen. Im April stieß der für Lieferengpässe zuständige Beirat im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine neue Verschreibungspraxis an: Auf den Privatrezepten für das Mittel soll nun die Arzt-Diagnose stehen. Apotheker sollen Patienten mit Diabetes bevorzugt das rare aber dringend benötigte Medikament aushändigen.

Eine nachhaltige Wirkung ist zumindest in Berlin noch nicht erkennbar, der Mangel besteht schließlich weiterhin. "Ob es ohne diese Regelung noch schlimmer wäre, wissen wir nicht", sagt Stefan Schmidt vom Apothekerverband.

Immerhin: Bald soll es auf dem deutschen Markt eine adäquate Alternative zu Ozempic für Adipositas-Patienten geben. Wegovy heißt sie. Auch in diesem Medikament ist der Wirkstoff Sematuglid enthalten, allerdings höher dosiert. Wegovy ist von der europäischen Arzneimittelbehörde als Behandlungsmittel für Adipositas zugelassen - ab einem Body-Mass-Index von über 30 oder schon etwas früher, wenn Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck vorliegen.

Es darf also auch offiziell zum Abnehmen eingesetzt werden und müsste nicht "off label" verschrieben werden. Seine Wirksamkeit soll doppelt so hoch sein wie die bisher in der Adipositas-Behandlung eingesetzter Mittel, sagt der Endokrinologe und Adipositas-Experte Matthias Blüher vom Leizpziger Universitätsklinikum. "Das kann also viel verändern. Wie stark es aber in der Praxis eingesetzt wird, wird davon abhängen, wie hoch der Preis ist", so Blüher.

Ob der Lieferengpass bei Ozempic mit der Markteinführung von Wegovy verringert werden kann, bleibt abzuwarten. Auch das zugelassene Abnehm-Medikament wird von Novo Nordisk hergestellt. Auf Anfrage teilt das Unternehmen mit, dass Ende Juli mit einer Markteinführung in Deutschland zu rechnen sei. Auch in den nächsten Monaten könne es allerdings noch zu Lieferengpässen bei Ozempic kommen, schreibt das Unternehmen.