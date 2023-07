So 23.07.23 | 11:24 Uhr

Eine 31 Jahre alte Mutter und ihr neun Monate altes Baby werden seit drei Tagen in Berlin vermisst.

Die Frau hat nach Angaben der Berliner Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit dem Baby eine Mutter-Kind-Einrichtung in Heiligensee (Reinickendorf) verlassen. Seitdem bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach ihr. Bislang sei nichts darüber bekannt, wo sie sich aufhalte, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.