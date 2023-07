Ein stark alkoholisierter Mann hat bei einem Sommerfest einer Kita in Berlin-Rahnsdorf Kinder belästigt und soll mehrfach den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben.

Der 41-Jährige war am Dienstagabend vor der Kita in der Fürstenwalder Allee aufgetaucht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest wurde ein Wert von 2,1 Promille gemessen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt.