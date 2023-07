Eine 74-jährige Radfahrerin ist am Montag bei einem Unfall mit einem Lkw in Berlin-Köpenick tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 10:40 Uhr auf der Kreuzung Müggelschlößchenweg / Pablo-Neruda-Straße / Salvador-Allende-Straße am Krankenhaus Köpenick. In der Folge war die Kreuzung voll gesperrt. Über den genauen Unfallhergang sind bislang keine weiteren Informationen bekannt.

Die Frau ist in diesem Jahr die sechste Radfahrtote bei insgesamt 14 Verkehrstoten. 2022 starben im Berliner Verkehr 34 Menschen.