Ein 18-jähriger Mann ist am Montagabend in Kreuzberg mit seinem Auto in einen Baum gekracht und dabei aus dem Wagen geschleudert worden. Laut der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 21.20 Uhr in der Yorckstraße. Wie am Dienstag mitgeteilt wurde, kam der verletzte Fahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Es bestehe der Verdacht, dass der 18-Jährige unter Drogeneinfluss stand, so die Polizei. Zeugenaussagen zufolge fuhr der Mann mit dem Auto mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Mehringdamm.