Eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Kreuzberg ist möglicherweise vorsätzlich ausgelöst worden.

Sie wollten den Flammen entkommen - doch nach dem Sprung aus einer brennenden Wohnung in einem Hochhaus sind zwei Menschen in Berlin-Kreuzberg gestorben. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Zu der Detonation an einem Heizkörper im Erdgeschoss des Gebäudes in der Brandesstraße war es den Angaben zufolge am frühen Freitagabend gegen 17:30 Uhr gekommen. Es sei dabei niemand verletzt worden. Es habe aber Schäden im Flur an Türen und Lampen bis in den vierten Stock gegeben.

Das betroffene Gebäude befindet sich in der Nähe des Hochhauses, in dem am Freitagnachmittag zwei Menschen infolge eines Wohnungsbrands ums Leben gekommen sind. Ein Mann und eine Frau waren wegen des Feuers in der Wohnung aus dem Fenster gesprungen und dabei gestorben. Dort ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung.