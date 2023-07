13.500 Menschen betroffen - Marzahn steht am Donnerstag Bombenentschärfung bevor

Di 11.07.23 | 20:36 Uhr

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage ist in Berlin eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Betroffen ist diesmal ein Gebiet in Marzahn unweit der Märkischen Allee. Tausende Anwohner müssen am Donnerstag ihre Wohnungen verlassen.



Bei Bauarbeiten auf einem Sportplatz im Geraer Ring in Berlin-Marzahn ist am Dienstagnachmittag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Das teilte die Polizei dem rbb am Abend mit.



Bei dem Blindgänger handele es sich um einen 500-Kilo-Sprengsatz, sagte ein Sprecher. Laut Kriminaltechnik ist die mutmaßliche Fliegerbombe gesichert und wird bewacht, muss aber grundsätzlich entschärft werden. Das sei für Donnerstag geplant. Im Moment liefen die Vorbereitungen für eine geordnete Evakuierungsaktion.



Auf Twitter meldete die Polizei, dass ein 500-Meter-Sperrkreis eingerichtet wird. Davon betroffen sind 13.500 Menschen.

Zweiter Bombenfund binnen kurzer Zeit

In der Nähe des Fundortes liegen eine Kita, Supermärkte sowie zahlreiche Mehrfamilienhäuser. Zudem verlaufen in direkter Nachbarschaft die Märkische Allee sowie die S-Bahnlinie S7 und die Regionalbahnlinie RB25. Die bevorstehende Entschärfung in Marzahn ist die zweite binnen einer Woche in Berlin. Am vergangenen Mittwoch wurde in Lichtenberg eine 100-Kilo-Bombe sowjetischer Bauart entschärft. Sie war bei Bauarbeiten an der Landsberger Allee gefunden worden.



Schon morgens wurden zwei angrenzende Möbelhäuser sowie ein Baumarkt und eine Kita geräumt, von den Evakuierungen waren 7.800 Menschen betroffen. Die Bombe konnte von Experten recht schnell unschädlich gemacht werden und wurde an schließend zum Sprengplatz nach Berlin-Grunewald gebracht.

