Das vor wenigen Wochen bei Bauarbeiten entdeckte Teilstück eines ehemaligen Fluchttunnels unter der Berliner Mauer soll als Bodendenkmal gesichert und in die Berliner Denkmalliste aufgenommen werden.

Der im Frühjahr 1970 von Bauarbeitern aus West-Berlin an der Bernauer Straße angelegte Tunnel hatte ursprünglich eine Gesamtlänge von rund 80 Metern, wie das Landesdenkmalamt am Dienstag in Berlin mitteilte.

Der bei Arbeiten für einen Neubau entdeckte Hohlraum ist etwa 50 Zentimeter breit, etwa 70 Zentimeter hoch und 13 Meter lang. Anstatt ihn zu zerstören oder mit Beton aufzufüllen, wurde der Hohlraum mit einem sogenannten Flüssigboden verfüllt und damit dauerhaft gesichert. Zugleich sollen mit diesem Verfahren die geforderten statischen Eigenschaften für die darüber liegende Betondecke gewährleistet werden.