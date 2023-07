Abifeier in Berlin-Moabit eskaliert

Eine Abiturfeier ist in Berlin-Moabit eskaliert und endete mit Angriffen auf Polizisten.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde sie in der Nacht alarmiert, weil ein 22 Jahre alter Mann aggressiv wurde, das Sicherheitspersonal bepöbelte und versuchte einen Wachmann zu schlagen. Sein 17 Jahre alter Bruder beleidigte demnach ebenfalls die Wachleute. Die erteilten beiden ein Hausverbot. Die Stimmung der etwa 100 Abiturienten und ihrer Freunde sei insgesamt aggressiv aufgeladen gewesen, so die Polizei.