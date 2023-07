Ein Mann ist am Samstagmorgen in der Spree in Berlin-Moabit untergegangen und infolgedessen gestorben.

Der Mann habe zunächst noch Passanten in der anliegenden Kaiserin-Augusta-Allee auf sich aufmerksam machen können, sagte eine Polizeisprecherin dem rbb. Er sei allerdings schnell aus deren Blickfeld geraten. Die Feuerwehr sei mit 40 Kräften angerückt.