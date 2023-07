Schaltfehler - Warum der rbb in Berlin kurzzeitig "Brandenburg aktuell" zeigte

Di 18.07.23 | 20:16 Uhr

dpa/Thorsten Jander/Bernd Settnik Video: rbb24 Abendschau | 18.07.2023 | Nural Akbayir | Bild: dpa/Thorsten Jander/Bernd Settnik

Viele Zuschauer des rbb wunderten sich am Montagabend - oder ärgerten sich gar. Knapp acht Minuten lang sahen sowohl die Menschen in Brandenburg als auch die in Berlin "rbb24 Brandenburg aktuell". Erst ab etwa 19:38 Uhr war in Berlin wie gewohnt die "rbb24 Abendschau" zu sehen.

Regionalisierung der Programme funktionierte nicht

Ursache dafür war ein Schaltfehler, wie Abendschau-Moderator Volker Wieprecht bereits am Montag während der Sendung erklärte. Genauer: Im Fernseh-Schaltraum in Potsdam werden beide Sendungen abgewickelt. Tagsüber läuft im rbb ein Programm, ab 19:30 Uhr wird es dann regionalisiert für Berlin und Brandenburg. Das laufe immer automatisch ab, erklärt der Bereichsleiter für die Schalträume, Holger Mohns. Doch am Montag habe die Trennung der Programme nicht funktioniert.

Dabei seien zunächst die richtigen Daten angezeigt worden, so Mohns: "Dem Ingenieur vom Dienst konnte das im ersten Moment gar nicht auffallen. Nur an den Monitoren an dem Rückbild konnte er erkennen, dass da etwas nicht stimmte." Dann musste kontrolliert werden, wo der Fehler lag - das dauerte entsprechend einige Minuten. Am Ende wurden dann alle Schaltwege neu programmiert, bis das richtige Signal in Berlin ankam - und die Zuschauer dort wieder ihre "rbb24 Abendschau" sehen konnten.