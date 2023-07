39-Jähriger nach Polizeieinsatz in Friedrichshain gestorben

Randale in Ladengeschäft

Ein 39 Jahre alter Mann ist am Dienstag nach einem Polizeieinsatz in der Stralauer Allee gestorben.

Wie das Polizeipräsidium am Mittwoch mitteilte, soll der Mann randaliert und andere Menschen in einem Ladengeschäft belästigt haben. Anschließend verschwand er den Angaben zufolge auf eine nahgelegene Baustelle, redete wirr, schnappte sich die Tasche eines Zeugen und warf sie in die Spree.

Weil der Mann sich bei Eintreffen der Polizei gewalttätig verhalten habe, brachten ihn die Beamten den Angaben zufolge zu Boden und fesselten ihn. Er habe über Atemnot geklagt. Die Beamten hätten daraufhin die Fesseln gelöst und Nothilfe geleistet. Eine Notärztin habe versucht, den 39-Jährigen noch zu reanimieren, und ihn in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei sein Tod festgestellt worden.

Eine am Mittwoch durchgeführte Obduktion konnte laut Polizei weder einen Tod durch Ersticken noch einen sonstigen Tod durch Fremdverschulden erhärten.