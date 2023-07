So 23.07.23 | 10:31 Uhr

Bei einem Feuer auf einem Firmengelände in Berlin-Reinickendorf sind in der Nacht zu Sonntag rund 4.000 Mülltonnen in Flammen aufgegangen.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde bei dem Brand auch ein leerstehendes Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die über 30 Einsatzkräfte konnten das Feuer nach rund 75 Minuten unter Kontrolle bringen. Wegen des starken Rauchs kamen dabei auch Atemschutzgeräte zum Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Es wird Brandstiftung vermutet.