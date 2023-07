Vor seiner umbaubedingten Schließung lädt das Planetarium am Insulaner am Samstag zu einem Abschiedsfest ein. In der "Langen Nacht des Insulaners" könnten Gäste am Samstagabend zwischen 17 und 2 Uhr ein abwechslungsreiches Programm erleben, teilte die Stiftung Planetarium Berlin vorab mit. Die Feier wird gemeinsam mit dem Sommerbad am Insulaner und der Shakespeare Company Berlin ausgerichtet.