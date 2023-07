Protest gegen akuten Mangel an Grabstätten für Muslime - Senat verspricht Abhilfe

Der Platz für muslimische Grabflächen in Berlin wird knapp. Am Freitag hat der Senat Abhilfe versprochen, doch eine Bürgerinitiative fordert langfristige Lösungen. Zuletzt konnten nur noch in Spandau muslimische Gräber angefragt werden.