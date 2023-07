Eine Spielzeugpistole hat in Berlin-Spandau einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Am Carlo-Schmid-Platz sei Zeugenaussagen zufolge am Freitagvormittag ein Mann mit einer Waffe gesichtet worden, hatte ein Polizeisprecher zunächst mitgeteilt. Deshalb seien mehrere Notrufe bei der Polizei eingegangen. In der Nähe befinden sich mehrere Schulen.



Wenige Minuten nach ihrer Einsatzmeldung teilte die Polizei dann mit: "Bei dem Gefährdungshinweis handelte es sich um eine Spielzeugpistole, mit der heute ein Theaterstück aufgeführt werden soll." Eine Schülerin sei "mit der Requisite gefunden" worden. "Unsere Kräfte haben die Schulkinder zum Umgang mit Spielzeugwaffen sensibilisiert", teilte die Polizei weiter mit.



Auch wenn es keinen konkreten Verdacht auf eine Straftat gegeben habe, seien die Polizeikräfte zum Einsatz gekommen, um die Situation zu klären, so die Polizei.