Bei der Techno-Parade "Rave the Planet" ist nach Angaben der Berliner Stadtreinigung (BSR) mehr Müll angefallen als im Vorjahr. Auf der Demo-Strecke Straße des 17. Juni seien nach der Veranstaltung rund 165 Kubikmeter Abfall eingesammelt worden, teilte das Unternehmen am Montag auf Twitter mit.



Zum Vergleich: Am Neujahrstag 2023 sammelte die BSR 520 Kubikmeter Müll ein - allerdings an mehreren Orten wie am Brandenburger Tor, an großen belebte Straßen wie dem Kurfürstendamm, der Schönhauser Allee oder dem Hermannplatz.