Der 55‑Jährige betrieb laut Mitteilung der Behörden bis zu seiner Verhaftung am 14. Dezember 2022 öffentlichkeitswirksame Aktionen gegen den russischen Präsidenten, zum Beispiel ein Protestcamp vor der russischen Botschaft in Berlin. Kurz nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine habe der Mann in sozialen Medien über das später betroffene Wohnhaus berichtet und erklärt, dass von dort "Krieg gegen uns alle“ geführt werde. Der Angeschuldigte soll laut Mitteilung in der Oppositionsszene allerdings nicht unumstritten sein.

Dem Angeschuldigten werden darüber hinaus weitere Taten vorgeworfen – unter anderem die betrügerische Erlangung von "Corona-Beihilfen" sowie die Manipulation einer Gas‑ und einer Stromleitung in seiner Mietwohnung.

Der Verdächtige sitzt seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft und bestreitet die Vorwürfe.