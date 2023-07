Mehrere Abiturienten sind am Freitagabend bei einer Abschlussfeier in Berlin-Wedding verletzt worden. Dies meldet die Berliner Polizei.

Demnach versuchten gegen 22.30 Uhr drei unbekannt gebliebene Männer ohne Einladung an einer Abiturfeier in einem Festsaal in der Lindower Straße teilzunehmen. Als ihnen der Einlass verwehrt wurde, griffen sie die Gäste am Eingangsbereich unvermittelt an.