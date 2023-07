Mehrere Personen haben am Sonntagnachmittag eine Wohnung in der Hermannstraße in Berlin-Neukölln besetzt. Betroffen gewesen war das Haus mit der Nummer 48, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen dem rbb sagte. Dort hätten drei Personen eine Wohnung besetzt und Transparente mit der Aufschrift "H48 bleibt" aus den Fenstern gehängt.

Der Hauseigentümer habe daraufhin die Polizei alarmiert, hieß es weiter.