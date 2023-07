Nirgendwo in Deutschland wurden 2022 so viele Autos geklaut wie in Berlin. Die Zahlen sind zuletzt rasant gestiegen, auch in Brandenburg. Die Täter gehen dabei immer geschickter vor und die moderne Technik kommt ihnen sogar zugute. Von Carl Winterhagen

Autodiebe waren im vergangenen Jahr in Berlin und Brandenburg deutlich häufiger erfolgreich als noch im Jahr zuvor. Die Zahlen, die das Bundeskriminalamt (BKA) in dieser Woche dazu veröffentlicht hat, sprechen eine klare Sprache: Sind 2021 in Berlin 2.965 Fahrzeuge gestohlen worden, waren es im vergangenen Jahr 3.833. Das entspricht einem Plus um fast 30 Prozent. In Brandenburg stieg die Zahl der gestohlenen Autos im gleichen Zeitraum um 22 Prozent. In den Zahlen sind auch Delikte wie Raub, Unterschlagung und anderes Abhandenkommen enthalten.

Damit gehören die beiden Bundesländer zu den am stärksten betroffenen Regionen Deutschlands. Berlin liegt bundesweit sogar an der Spitze: Sowohl was die Anzahl der entwendeten Autos als auch was den Anstieg der Zahlen angeht.