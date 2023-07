In einer Firma für Baustoffe im Gewerbegebiet in Brück (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen.



Nach Angaben der Regionalleitstelle der Feuerwehr in Brandenburg an der Havel stehen auf einer Fläche von 300 Quadratmetern in Kunststofffolie eingewickelte Europaletten in Flammen. Es komme zu einer starken Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand.



Auch die nah gelegene Autobahn A9 nach Leipzig könne betroffen sein. Laut den Brandenburger Behörden bestehe aber keine Gesundheitsgefahr. Trotzdem wird wegen möglicher Geruchsbelästigung empfohlen, Fenster und Türen zu schließen und Klimananlagen auszustellen.