204 antisemitische Vorfälle in Brandenburg gezählt

Im vergangenen Jahr hat es in Brandenburg nach Angaben von Experten 204 antisemitische Vorfälle gegeben. Das teilte die Fachstelle Antisemitismus am Montag in Potsdam mit.

Das seien knapp 45 Prozent mehr als im Jahr 2020 gewesen, als 141 Vorfälle gezählt worden waren.