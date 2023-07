Mit ihrem Brandbrief hatten zwei Lehrer eine breite Debatte über Rechtsextremismus an Schulen in Brandenburg ausgelöst. Nach weiteren Attacken stellten sie einen Antrag auf Versetzung. Sie prangern fehlende Hilfe an. Von Simone Brannahl, Silvio Duwe und Jo Goll

"Unsere Arbeit beinhaltet auch das Vermitteln demokratischer Werte. Und nichts anderes haben wir getan", sagt Nickel. Damit hatten sie eine breite Debatte über den Umgang mit Rechtsextremismus an Schulen in der gesamten Region ausgelöst. Im Ort werden sie seither als Nestbeschmutzer geächtet und angefeindet, Anfang Juli haben sie deshalb ihre Versetzung beantragt .

Laura Nickel und Max Teske sind enttäuscht von der fehlenden politischen Unterstützung der Landesregierung für ihr Engagement. Die beiden Lehrer der Grund- und Oberschule in Burg hatten rechtsextremistische Vorfälle zunächst der Schulleitung gemeldet und sich, weil diese nicht tätig wurde, mit einem Brandbrief an die Öffentlichkeit gewandt.

Freiberg wehrt sich gegen solche Vorwürfe. Gesprächsangebote seien zum Teil ausgeschlagen worden, und überhaupt habe der Leiter des Schulamtes als einer seiner ranghöchsten Beamten mit Teske und Nickel gesprochen. Im Interview mit Kontraste und rbb24 Recherche kritisiert der Bildungsminister seinerseits das Verhalten der beiden Lehrer. Hilfsangebote, sagt Freiberg, seien von den Lehrern nicht angenommen worden. Sollten sie etwas mitzuteilen haben, solle dies zudem auf seinem Schreibtisch landen und nicht an einem anderen Ort – also wohl beispielsweise in den Medien.

Freiberg sagt Kontraste und rbb24 Recherche, eine Abmahnung habe es nicht gegeben. Er räumt jedoch ein, es habe "in verschiedenen Gesprächen die Hinweise gegeben", dass Informationen über schulinterne Abläufe an die zuständigen Kollegen vor Ort zu geben sind.

Den Weggang von Nickel und Teske aus Burg kommentierte Freiberg in einer Pressemitteilung in nüchternem Behördendeutsch. Darin heißt es, der Minister habe die Versetzungsanträge der beiden Lehrkräfte zur Kenntnis genommen. Im Interview versucht er, seine Wortwahl mit einer Analogie zu erklären: Wenn das Haus brenne, sei es wichtig, Ruhe zu bewahren – das stehe auf jeder Brandschutztafel. "Das muss man auch für alle anderen Kolleginnen und Kollegen, für alle Schülerinnen und Schüler und für die Zukunft dieser Schule im Blick behalten."

Dass rechtsextreme Vorfälle lieber intern geregelt werden, wünschen sich offenbar viele Menschen in Burg, wie Kontraste im Gespräch mit Bewohnern des Ortes erfährt. Vor der Kamera wollen sich die meisten nicht äußern. Eine Ausnahme ist die ehemalige Bürgermeisterin Ira Frackmann (CDU). Auf Facebook schimpfte sie, die Lehrer hätten "durch ihre Verhaltensweise eine Gemeinde und eine Schule, ja sogar eine ganze Region in Misskredit" gebracht. So etwas kläre man nicht vor der Presse.

Die Hitlergrüße und Hakenkreuz-Schmierereien, die Nickel und Teske publik gemacht hatten, spielt Frackmann gegenüber Kontraste und rbb24 Recherche herunter. "Ist das jetzt so etwas, was so ungewöhnlich ist? Oder ist es eher etwas, was eigentlich an vielen Schulen vorkommt und was dann hier so ins Extreme gezogen wird?"

Der Cottbuser Kreisvorsitzende der AfD, Jean-Pascal Hohm, feierte den Abgang der beiden Lehrer gar auf Twitter. "Bürgerliches Engagement wirkt", schrieb er in Reaktion auf Teskes Abschiedsgruß an eine Schulklasse. Die Lehrer beschimpfte er als linksradikale Denunzianten. Aufnahmen, die Kontraste und rbb|24 vorliegen, zeigen Hohm als Teilnehmer von Aktionen der mittlerweile als rechtsextrem eingestuften "Identitären Bewegung". Im Interview urteilt er, es gebe in Brandenburg gar kein Rechtsextremismus-Problem an Schulen.