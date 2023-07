Ein 13-Jähriger hat am Sonntag in Glienicke (Oberhavel) das Auto seines Großvaters entwendet und ist seitdem verschwunden. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Der Junge war demnach zu Besuch bei seinem Opa und gegen Mittag mit dem Wagen weggefahren.

Verschiedene Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des 13-Jährigen liefen ins Leere. Sowohl vom Jungen als auch vom Auto fehlt nach Angaben der Polizei bisher jede Spur.