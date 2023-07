Brand in einer Recyclinganlage in Ludwigsfelde ausgebrochen

In Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) brennt es in einer Lagerhalle. Das Feuer ist am Donnerstagabend in einer Papier-Recyclinganlage ausgebrochen, wie die Leitstelle der Feuerwehr in Brandenburg (Havel) dem rbb mitteilte.

Es brennen demnach Papierstapel auf einer Fläche von rund zehn Quadratmetern. Die Feuerwehr ist vor Ort. Es gebe keine Berichte über Verletzte.

Die Feuerwehr warnte vor Rauchgasen und Geruchsbelästigung in Ludwigsfelde und Umgebung. Anwohner sollten die Fenster schließen und Lüftungsanlagen abschalten. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr.