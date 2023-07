Mitropa Berlin Montag, 24.07.2023 | 15:44 Uhr

Nehmen wir einmal an,ein Zug muß z.B.auf Grund eines Feuers oder auch nur Rauchentwicklung oder nur unerträglicher Hitze geräumt werden,Läßt man dann körperbehinderte Fahrgäste im Extremfall ersticken oder verbrennen,weil in den Betriebsvorschriften keine Bergung Körperbehinderter auf offener Strecke oder in Bahnhöfen ohne Rampe vorgesehen ist? Und was passiert,wenn ein Körperbehinderter planmäßig an solch einem Bahnhof den Zug verlassen will?