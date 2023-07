Ein 44-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall bei Schönberg nahe Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der Mann in der Nacht in der Nähe des Abzweigs nach Wulkow in einer Rechtskurve von der Straße ab und prallte mit dem Auto gegen einen Baum. Polizisten eines Streifenwagens entdeckten das verunfallte Auto demnach gegen 2:24 Uhr und alarmierten die Rettungskräfte.