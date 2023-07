Durch einen Großbrand in einer Scheune kommt es zwischen Dabergotz und Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) in Höhe der Bundesautobahn A24 zu einer starken Rauchentwicklung. Das teilte die Regionalleitstelle Nordwest am Samstag in einer amtlichen Gefahreninformation mit.

Das betroffene Gebiet sollte gemieden werden. Fenster und Türen sind geschlossen zu halten und es wird empfohlen, Lüftungen und Klimaanlagen abzustellen, hieß es weiter.