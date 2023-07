So 16.07.23 | 14:05 Uhr

Nach einem Brand in einem Dreiseitenhof in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal (Landkreis Teltow-Fläming) bei Luckenwalde hat die Feuerwehr beim Löschen eine tote Frau gefunden. Das hat die Polizei am Sonntag dem rbb bestätigt.

Bei dem Feuer ist demnach der Dachstuhl eingestürzt, deshalb kann die Tote den Angaben zufolge noch nicht geborgen werden. Das Feuer war in der Nacht auf Sonntag gegen 4 Uhr ausgebrochen. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Ursache für das Feuer ist noch nicht gefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.