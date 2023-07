Euliti Freitag, 07.07.2023 | 10:28 Uhr

Wir haben in Berlin in unserem Wohnumfeld schon lange Biotonnen. Habe sie auch bereits ausprobiert, da ich nicht viel Grünzeug habe, um es tgl. wegzubringen, muß ich sammeln, was nicht so hygienisch ist.

Die Tonnen selber kann man nur mit Handschuhen und Maske öffnen... mitunter ist der Deckel voller Maden. Die Leute werfen ihren Biomüll in Plastiktüten hinein, also alles nicht optimal...