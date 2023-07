Erneut ist ein Regionalzug in Brandenburg auf offener Strecke liegengeblieben.



Wie die Deutsche Bahn dem rbb am Dienstagabend bestätigte, blieb der RE3513 von Stralsund nach Berlin-Südkreuz am Nachmittag kurz vor Schönfließ (Oberhavel) wegen eines technischen Defekts am Zug stehen. Möglicherweise habe es sich um einen Elektronik-Fehler gehandelt, sagte eine Sprecherin.