Ein 27-Jähriger aus Brandenburg ist bei einem Motorradunfall an der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern tödlich verunglückt. Er kam auf der L24 zwischen Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) und Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Biker wurde dabei am Sonntagnachmittag so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Warum er von der Fahrbahn abkam, war noch unklar. Die Straße musste für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.