Während der Sommerferien sind weniger Berufspendler in Berlin unterwegs. Die Deutsche Bahn nutzt die Zeit für Modernisierungen der S-Bahn-Strecken. Mehrere Linien im Norden und Osten Berlins fahren bis Ende August eingeschränkt.

Fahrgäste der S-Bahn Berlin müssen sich in den kommenden Wochen auf Einschränkungen einstellen. Während der Sommerferien will die Deutsche Bahn (DB) auf mehreren Linien Modernisierungsarbeiten vornehmen, wie sie am Dienstag mitteilte. Betroffen sind demnach ab Freitag vor allem der Norden und Osten Berlins sowie einzelne Ringbahn-Abschnitte.

"Zu den Bauvorhaben in diesem Sommer gehört unter anderem die Modernisierung der Leit- und Sicherungstechnik und der Bau von elektronischen Stellwerken", teilte die DB AG mit. Die Arbeiten würden wie in den vergangenen Jahren auf die Sommerferien gelegt, damit wenige Berufspendlerinnen und Berufspendler sowie Schülerinnen und Schüler unterwegs sind. Die Auswirkungen würden sich im gleichen Rahmen wie in den vergangenen Jahren bewegen.

Die betroffenen Einschränkungen der S-Bahn-Linien im Detail: