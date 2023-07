Das Berliner Flugbeschränkungsgebiet ED-R 146 [baf.bund.de] beschreibt ein Gebiet mit einem einen Radius von drei nautischen Meilen (1NM = 1,852 Kilometer) um das Reichstagsgebäude, in dem unbemannte Fluggeräte nur mit Durchfluggenehmigung starten dürfen, wie es vom Bundesamt für Flugsicherung heißt. Der Radius um den Reichstag beträgt also umgerechnet rund 5,5 Kilometer.

Ein 20 Jahre alter Drohnen-Pilot hat sein Fluggerät am Berliner Fernsehturm steigen lassen - und so einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nun ermittelt das Landeskriminalamt gegen ihn.

Wer außerhalb eines Modellflugzeugplatzes höher als 120 Meter fliegen will, braucht eine Genehmigung. Wer außerhalb seines Sichtfeldes fliegen will, braucht ebenfalls eine. Die erteilt die zuständige Luftfahrtbehörde des jeweiligen Bundeslandes.

Auch über Krankenhäusern, Naturschutzgebieten und Menschenansammlungen darf nicht geflogen werden. Genauso wenig wie über Bäder und Badestrände während der Öffnungszeiten. Zu bestimmten Gebieten, etwa Unglücks- oder Katastrophenorten, muss Abstand eingehalten werden, ebenso zu Autobahnen, Bundesstraßen, Bahnstrecken, Oberleitungen und Kraftwerken. Hier muss mindestens 150 Meter Abstand gewahrt werden. Manche Drohnen sind auch vom Hersteller schon so programmiert, dass sie sich im Bereich von Flugverbotszonen nicht in Betrieb nehmen lassen.

Drohnen, die selbstständig durch und über Wasserleitungen fliegen, um Rohrbrüche aufzuspüren - unter anderem darum geht's in einem Forschungsprojekt in Cottbus. Es steht noch am Anfang - und bald vor dem ersten Praxistest. Von Aline Lepsch

Wer eine Drohne fliegen will, muss in Deutschland mindestens 16 Jahre alt sein. Allerdings gibt es Ausnahmen: Jüngere dürfen Drohnen steuern, die nach der Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG als Spielzeug gelten oder solche, die unter 250 Gramm wiegen. Oder sie können eine "echte" Drohne im Beisein eines Erwachsenen, der alle notwendigen Voraussetzungen für das Fliegen einer Drohne (siehe Drohnen-Führerschein) erfüllt, steuern. Dieser trägt dann die Verantwortung für den Flug.

Es gibt keine Registrierungspflicht für Drohnen, aber der Pilot selbst muss sich laut EU-Verordnung registrieren, egal wie viele oder welche Drohnen er fliegen will. In Deutschland geht das online auf der Webseite des Luftfahrtbundesamts (LBA). Im Anschluss bekommt der Pilot eine sogenannte "elektronische UAS-Betreiber-ID (eID)", die in Form einer Plakette auf der Drohne angebracht wird. Stürzt sie ab oder gerät aus dem Sichtfeld, kann der Besitzer mithilfe der Kennzeichnungs-ID ausfindig gemacht werden.

Wie man gegen Drohnenflüge und -Aufnahmen vorgehen kann

Sieht sich jemand durch eine Drohnenflug oder Kameraaufnahmen mit einer Drohne in seinen Persönlichkeitsrechten beeinträchtigt, kann er sich wehren - am besten mithilfe der Polizei. Im Anschluss kann man den Drohnenflieger, soweit bekannt, auf Unterlassung verklagen.

Wenn durch den Flug der Drohne über das Grundstück in das Recht auf Privatsphäre und in das allgemeine Persönlichkeitsrecht eingegriffen wird, hat der Betroffene möglicherweise einen Unterlassungsanspruch gegen sie (AG Potsdam Az. 37 C 454/13). Auch die unberechtigte Aufnahme von Bildern einer Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders geschützten Raum befindet, steht unter Strafe (§ 201 a Strafgesetzbuch), wenn durch die Aufnahme der höchstpersönliche Lebensbereich verletzt wird.