Mann nach mutmaßlicher Schussabgabe in Berlin-Wilmersdorf festgenommen

Die Berliner Polizei hat einen Mann festgenommen, der am Freitag auf offener Straße in Wilmersdorf einen Schuss abgefeuert haben soll.

Wie eine Polizeisprecherin dem rbb am Freitagnachmittag sagte, hatten Passanten zunächst einen bewaffneten Mann in der Wallenbergstraße gemeldet. Der Mann habe laut Zeugenaussagen anschließend in der Uhlandstraße einen Schuss abgegeben. Dort sei er von der Besatzung eines Streifenwagens entdeckt und festgenommen worden.