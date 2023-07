Im Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg sind am Donnerstagmorgen mehrere Menschen bei einem Feuer verletzt worden.



Wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte, hat es dort in einem Untersuchungsraum im ersten Obergeschoss gebrannt. 16 Betroffene hätten sich zu der Zeit "in dem Bereich" aufgehalten, fünf von ihnen kamen zur weiteren Untersuchung in die Notaufnahme, elf weitere wurden vor Ort betreut.



Inzwischen sei der Brand gelöscht, so der Sprecher weiter. Zur Brandursache konnte er keine weiteren Angaben machen. Insgesamt 70 Kräfte waren den Angaben zufolge im Einsatz.