Hausbrand in Wittenau

Bei ihnen handele es sich um Berliner, sagte ein Polizeisprecher am Montag dem rbb. Einen Obdachlosen-Hintergrund gebe es nicht. Warum die beiden jungen Männer in dem leerstehenden Haus am Eichborndamm waren und ob sie dort geschlafen haben, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte der Sprecher weiter. Auch die Todesursache werde noch geklärt.

Einen Tag nach dem Hausbrand in Berlin-Reinickendorf gibt es neue Informationen über die beiden ums Leben gekommenen 18-Jährigen.

Die Berliner Feuerwehr musste am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand in den Ortsteil Wittenau ausrücken. Dort fanden die Einsatzkräfte unerwartet zwei junge Menschen, helfen konnten sie den beiden aber nicht mehr.

Zwei 18-Jährige sterben bei Hausbrand in Berlin-Reinickendorf

Einsatz am Sonntagmorgen

In dem leerstehenden Einfamilienhaus im Ortsteil Wittenau war am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Passanten waren auf den Rauch und die Flammen aufmerksam geworden und hatten die Einsatzkräfte gerufen. Nach eigenen Angaben hatten die Feuerwehrkräfte Probleme, in das mit Holzplatten verriegelte Haus zu gelangen.

Beim Löschen habe man die beiden leblosen jungen Männer in unterschiedlichen Räumen entdeckt. Zusammen mit zwei Notärzten habe man versucht, sie sofort wiederzubeleben, was aber nicht mehr gelungen sei. Die Feuerwehr vermutete zunächst, dass die beiden im Schlaf an Rauchgasvergiftungen gestorben sind.

Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer durch zwei Kubikmeter brennenden Unrat entstanden. Dieser konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Das Haus selbst wurde durch das Feuer stark beschädigt und ist derzeit einsturzgefährdet.