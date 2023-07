Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Melchow (Barnim) ist am Morgen eine Person verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Mitteilung der Polizei wurde das Feuer am frühen Vormittag gelöscht.



Das Gebäude hatte demnach "in voller Ausdehnung gebrannt". Zudem hatte sich Rauch ausgebreitet, wie die Leitstelle Nordost am Sonntagmorgen mitteilte. Eine Gefahrenmeldung über die Ausbreitung von gesundheitsschädlichen Gasen in der Folge des Brandes wurde am Morgen von der Leitstelle des Landkreises wieder aufgehoben.