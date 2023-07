Ein 58-Jähriger ist an einer Bushaltestelle in Berlin-Reinickendorf geschlagen und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mann war am Samstagabend im Märkischen Viertel an einer Haltestelle der Buslinie 122 in der Calauer Straße mit einem Jugendlichen oder jungen Mann zunächst in Streit geraten, wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte. Dieser soll den 58-Jährigen mit der Faust geschlagen haben.