Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei der Mann aus unbekannter Ursache gegen den Bus der Linie 165 gefallen, nach dem in der Köpenicker Landstraße er aus dem Fahrzeug ausgestiegen war. Die 49 Jahre alte Busfahrerin hatte dies offenbar nicht bemerkt und fuhr an.

Ersthelfer, Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Mann zunächst am Ort. Anschließend wurde der 65-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, in dem er kurz darauf verstarb, so die Polizei. Die Busfahrerin erlitt einen Schock und musste behandelt werden.

Während der Versorgungs- und Bergungsarbeiten war die Köpenicker Landstraße ab der Baumschulenstraße für etwa 30 Minuten gesperrt.

Wie es genau zum Unfall kam, ob die Busfahrerin beim Anfahren den Mann mit dem Bus gestreift hat oder er allein gegen den Bus gefallen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

