Ein Pfleger ist in Berlin wegen sexuellen Missbrauchs von Kranken und Hilfsbedürftigen zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht befand den 34-Jährigen am Dienstag in 70 Fällen für schuldig, wie eine Sprecherin mitteilte.

Opfer des Mannes, der Heilerziehungspfleger in einer Wohngruppe in Berlin-Hellersdorf war, seien zwischen Juli 2020 und August 2022 Frauen und Männer im Alter von 32 bis 46 Jahren geworden, so die Anklage. 70 Fälle des sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines Betreuungsverhältnisses sah das Landgericht als erwiesen an. Der 34-Jährige habe jeweils Bildaufnahmen angefertigt.

In 47 der Fälle ging das Gericht von Vergewaltigung aus. Zudem habe der Angeklagte Kinderpornografie hergestellt und besessen.

Der Pfleger befindet sich seit September 2022 in Untersuchungshaft. Er ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen des Verbreitens und Besitzes kinderpornografischer Schriften rechtskräftig verurteilt. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten verurteilte ihn demnach 2020 zu sechs Monaten Haft auf Bewährung.

Im vergangenen Jahr geriet der Mann aufgrund von Informationen einer US-amerikanischen Organisation, die sich für vermisste und ausgebeutete Kinder einsetzt, erneut in den Fokus der Ermittler. Als es bei dem Pfleger wegen des Verdachts des Verbreitens von Kinderpornografie zu einer Durchsuchung kam, seien die Ermittler des Landeskriminalamtes auf Dateien zu den Geschehnissen in der Wohngruppe gestoßen.