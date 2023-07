Ein 16-jähriger Jugendlicher ist am Freitag in Berlin-Neukölln bedroht und gewürgt worden. Das teilte die Berliner Polizei am Samstag mit. Er hatte demnach am frühen Nachmittag den Notruf gewählt und angegeben, er werde im Park Lessinghöhe von mehreren unbekannten Personen bedroht. Als die Einsatzkräfte kurz darauf eintrafen, fanden sie einen regungslos am Boden liegenden Jugendlichen mit Würgemalen und Hämatomen am Hals.

Nachdem die Beamten Erste Hilfe geleistet hatten, konnte er befragt werden. Wie sich herausgestellt haben soll, handelte es sich um den 16-jährigen Anrufer. Er gab an, er sei von mehreren Personen im Park bedroht worden. Als er versucht habe zu fliehen, habe man ihn von hinten festgehalten, am Hals gewürgt und zu Boden geworfen. Dann habe er offenbar das Bewusstsein verloren.



Der Jugendliche kam mit Verletzungen am Kopf zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.