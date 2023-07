Eine Fußgängerin ist in Berlin-Prenzlauer Berg von einer Tram angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe die 53-Jährige am Mittwochmittag an der Ecke Otto-Braun-Straße/Barnimstraße einen Fußgängerübergang überquert, ohne dabei die herannahende Tram der Linie M4 zu bemerken, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Obwohl der Straßenbahnfahrer gebremst habe, habe er die Tram nicht mehr rechtzeitig stoppen können, sodass der Zug die Frau erfasst habe. Sie wurde dabei den Angaben zufolge an Kopf, Oberkörper, Armen und Beinen so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste.