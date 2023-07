Hochsicherheitsbedingungen im Schwurgerichtssaal 500 des Kriminalgerichts Moabit auch am 100. Verhandlungstag, der nur eine knappe Stunde dauert: Der frühere Bushido-Manager Arafat Abou-Chaker (47) und drei seiner Brüder wirken wie meistens scheinbar entspannt und guten Mutes, dass die Berliner Staatsanwaltschaft wieder nicht das erreichen wird, was sie schon seit Jahren zu verfolgen scheint: eine empfindliche Verurteilung Abou-Chakers. Der frühere Geschäftspartner Bushidos soll Millionen mit dem heute 44-jährigen Rapper mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi verdient haben und angeblich der Kopf - so das unseriöse Label - eines sogenannten kriminellen Familienclans sein.

Neben Rapper Bushido, den vermummte Personenschützer des LKA zu seiner 25 Prozesstage langen Aussage zu Beginn der Verhandlung begleiteten, waren ebenfalls seine prominenten Kollegen wie Samra, Fler, Ali Bumaye oder Kay One als Zeugen geladen. Ein Grund, warum sich auch nach knapp drei Jahren im Prozess gegen die vier Brüder kein Ende abzeichnete, liege im Verhalten der Zeugen aus der Rapperszene, sagt Gerichtssprecherin Lisa Jani: "Die Moral, hier zu erscheinen vor Gericht, war nicht besonders ausgeprägt, um es vorsichtig zu formulieren." Der Berliner Rapper Fler hatte im Prozess erklärt, aus seiner Sicht seien Bushido und sein Ex-Manager ein "perfektes Team" gewesen.

Insgesamt seien bisher über fünfzig Zeugen gehört worden, so Gerichtssprecherin Jani. Unter anderen war im Dezember vergangenen Jahres ein in die Türkei abgeschobener Bekannter sowohl von Arafat Abou-Chaker als auch von Fershishi in einer Videokonferenz nach Izmir gehört worden. Allein die Organisation des Videocalls in das Berliner Landgericht habe neun Monate gedauert, "weil die Türkei nicht besonders hilfreich war in der Vermittlung", so Jani. Der Zeuge hatte in seiner Vernehmung im Dienstzimmer eines türkischen Richters schließlich beteuert, dass Bushido doch der Goldesel seines Ex-Managers Abou-Chaker gewesen sei. Deshalb habe man ihn weder erpresst noch im Büro eingeschlossen, um ihn unter Druck zu setzen. Bushidos Vorwürfe seien erlogen.

Sechs Unterbrechungen hatte es im Prozess laut Gerichtssprecherin Jani zudem allein durch Erkrankungen während der Corona-Pandemie gegeben, die bis zu zwei Monaten gedauert hatten.