Rettungskräfte bergen totes Kind aus Rangsdorfer See

So 09.07.23 | 20:22 Uhr

Ein Kind, dass am Rangsdorfer See (Teltow-Fläming) vermisst gemeldet worden war, ist tot. Wie die Polizei dem rbb am Sonntagabend mitteilte, wurde das sechsjährige Mädchen leblos im Wasser gefunden und geborgen.

Die Eltern hatten das Kind seit dem Nachmittag vermisst. Daraufhin hatte die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Sofort war eine Suchaktion von den Behörden eingeleitet worden. Zuletzt habe sich das Kind im Strandbereich im seichtem Wasser aufgehalten, hieß es.